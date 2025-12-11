Генеральный прокурор Флориды объявил о подаче иска против Roblox
Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер подал иск против Roblox, обвинив платформу в серьезных нарушениях механизмов защиты несовершеннолетних. Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном в соцсети X.
По словам Утмейера, Roblox активно продвигает себя среди маленьких детей, но не обеспечивает их безопасность от «сексуальных хищников». Он напомнил, что с начала его работы офис инициировал ряд мероприятий по проверке деятельности платформы, включая первое в США уголовное расследование в отношении Roblox. Пока расследование продолжается, прокуратура решила воспользоваться гражданско-правовыми инструментами для привлечения компании к ответственности.
Генпрокурор отметил, что выводы, сделанные после изучения информации, запрошенной в ходе расследования, показали «недопустимые» нарушения.
«Как отец троих маленьких детей и как генеральный прокурор Флориды, моя главная задача проста – защищать наших детей. Roblox нарушила доверие родителей, и мой офис позаботится о том, чтобы они за это ответили», – пояснил Утмейер.
3 декабря сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox. В ведомстве сообщили, что на платформе выявлен широкий круг материалов с признаками пропаганды экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию и распространением ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в России). 6 декабря Роскомнадзор подтвердил, что не видит оснований для разблокировки сервиса.