Генеральный прокурор Флориды объявил о подаче иска против Roblox

По словам Утмейера, Roblox активно продвигает себя среди маленьких детей, но не обеспечивает их безопасность от «сексуальных хищников». Он напомнил, что с начала его работы офис инициировал ряд мероприятий по проверке деятельности платформы, включая первое в США уголовное расследование в отношении Roblox. Пока расследование продолжается, прокуратура решила воспользоваться гражданско-правовыми инструментами для привлечения компании к ответственности.