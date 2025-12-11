Белый дом связал появление синяка на запястье Трампа с частыми рукопожатиями
Белый дом прокомментировал появление синяка и пластыря на запястье президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря администрации Кэролайн Левитт, это связано с частыми рукопожатиями и ежедневным приемом аспирина.
Здоровье американского лидера регулярно вызывает пристальное внимание общественности и журналистов, поскольку на его руках неоднократно замечали синяки.
«Президент пожимает руки в Овальном кабинете, как на центральном вокзале. Он встречается с большим количеством людей ежедневно», – сказала представитель Белого дома (цитата по «РИА Новости»).
Она добавила, что Трампу назначен ежедневный прием аспирина, который, по словам врачей, также может способствовать появлению синяков.
26 февраля в Белом доме также объясняли синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями. Левитт поясняла, что президент – человек из народа, который «пожимает американцам руки больше, чем любой другой президент в истории».