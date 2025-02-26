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Пресс-секретарь Белого дома объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

Ведомости

Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа появился из-за частых рукопожатий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

«Президент Трамп – человек из народа, он ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки больше, чем любой другой президент в истории», – уточнила Левитт.

Правая рука Трампа выглядела ушибленной во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это вызвало спекуляции в социальных сетях по поводу здоровья 78-летнего американского лидера, отмечает телеканал.

24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. На переговорах с президентом США Макрон рассказал ему о плане Франции и Великобритании по гарантиям безопасности для Украины. Президент Франции также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими главами государств, особенно когда существуют разногласия.

Reuters писал, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кит Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с Путиным. Лидеры европейских стран будут просить президента США о сохранении участия Европы в процессе урегулирования и обсуждении военных гарантий для Украины. Ожидается, что Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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