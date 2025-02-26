Пресс-секретарь Белого дома объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями
Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа появился из-за частых рукопожатий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.
«Президент Трамп – человек из народа, он ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки больше, чем любой другой президент в истории», – уточнила Левитт.
Правая рука Трампа выглядела ушибленной во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это вызвало спекуляции в социальных сетях по поводу здоровья 78-летнего американского лидера, отмечает телеканал.
24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. На переговорах с президентом США Макрон рассказал ему о плане Франции и Великобритании по гарантиям безопасности для Украины. Президент Франции также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими главами государств, особенно когда существуют разногласия.
Reuters писал, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кит Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с Путиным. Лидеры европейских стран будут просить президента США о сохранении участия Европы в процессе урегулирования и обсуждении военных гарантий для Украины. Ожидается, что Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.