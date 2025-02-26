Пресс-секретарь Белого дома объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. На переговорах с президентом США Макрон рассказал ему о плане Франции и Великобритании по гарантиям безопасности для Украины. Президент Франции также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими главами государств, особенно когда существуют разногласия.