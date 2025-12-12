Шойгу: попытки создать «восточное НАТО» не устраивают РФ
Попытки сформировать «восточное НАТО» противоречат системе стабильности и безопасности, сложившейся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
«Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее – восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Шойгу отметил, что в ходе переговоров с лаосским руководством обсуждалась активная милитаризация региона – Японии, Тайваня и Филиппин. Российская сторона подтвердила свою поддержку асеаноцентричной модели безопасности, которая, по словам секретаря Совбеза, доказала свою эффективность и работоспособность.