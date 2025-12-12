Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин прибыл на площадку Международного форума, посвященного году мира и доверия

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Международного форума, посвященного году мира и доверия в Ашхабаде. Трансляцию ведет Кремль.

В преддверии пленарного заседания «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» Путин принял участие в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании. Ранее он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.

Путин при был в Ашхабад ночью 12 декабря. Его борт сел у президентского терминала аэропорта Ашхабада, известного как «Малая птица». У трапа российского лидера встретила рота почетного караула, а также председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита президент РФ также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств, сообщал Кремль.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь