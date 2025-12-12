Путин прибыл на площадку Международного форума, посвященного году мира и доверия

Путин при был в Ашхабад ночью 12 декабря. Его борт сел у президентского терминала аэропорта Ашхабада, известного как «Малая птица». У трапа российского лидера встретила рота почетного караула, а также председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита президент РФ также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств, сообщал Кремль.