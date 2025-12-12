Путин прибыл на площадку Международного форума, посвященного году мира и доверия
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Международного форума, посвященного году мира и доверия в Ашхабаде. Трансляцию ведет Кремль.
В преддверии пленарного заседания «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» Путин принял участие в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании. Ранее он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.
Путин при был в Ашхабад ночью 12 декабря. Его борт сел у президентского терминала аэропорта Ашхабада, известного как «Малая птица». У трапа российского лидера встретила рота почетного караула, а также председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита президент РФ также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств, сообщал Кремль.