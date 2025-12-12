Газета
Политика

Пашинян традиционно прокатился по Москве на велосипеде

Ведомости

По приезде в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по улицам столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие также посетят премьер-министр России Михаил Мишустин, его коллега из Белоруссии Александр Турчин, Казахстана – Олжас Бектенов, Киргизии – Адылбек Касымалиев, а также председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

11 декабря пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян писала в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что ночью самолет Пашиняна перенаправили в аэропорт Санкт-Петербурга. Он не смог приземлиться в Москве из-за временных ограничений в воздушном пространстве.

