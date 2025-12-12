Ушаков: у Путина не планируются зарубежные поездки до конца года
Президент РФ Владимир Путин не планирует зарубежные визиты до конца года. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
«Не в этом году», – сказал он.
Последним зарубежным визитом президента стала поездка в столицу Туркмении 11–12 декабря. В Ашхабаде проходит форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
На полях форума состоялась двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
До этого глава государства посетил Индию с 4 по 5 декабря, где встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам переговоров было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Также компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений.