Трамп готовит указ о смягчении федеральных ограничений на марихуану

По информации издания, Трамп планирует подписать указ, который поручит федеральным ведомствам перевести марихуану из категории Schedule I, где находятся такие опасные вещества, как героин и ЛСД, в категорию Schedule III. Этот список включает менее опасные препараты с разрешенным медицинским использованием, такие как кодеинсодержащие обезболивающие и некоторые гормональные средства.