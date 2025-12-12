Трамп готовит указ о смягчении федеральных ограничений на марихуану
Президент США Дональд Трамп намерен значительно ослабить федеральное регулирование марихуаны, переклассифицировав ее на ранг ниже. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на шесть источников в Белом доме.
По информации издания, Трамп планирует подписать указ, который поручит федеральным ведомствам перевести марихуану из категории Schedule I, где находятся такие опасные вещества, как героин и ЛСД, в категорию Schedule III. Этот список включает менее опасные препараты с разрешенным медицинским использованием, такие как кодеинсодержащие обезболивающие и некоторые гормональные средства.
Хотя данный шаг не приведет к легализации или декриминализации марихуаны на федеральном уровне, он снизит регуляторные барьеры, откроет новые возможности для научных исследований и улучшит положение легальных бизнесов, связанных с каннабисом, пишет WP.
Как отмечает издание, Трамп обсудил эту инициативу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который выразил сомнения. После этого президент выслушал представителей индустрии, которые попытались оспорить аргументы Джонсона. Источники утверждают, что после этого разговора Трамп склоняется к продвижению инициативы, хотя окончательное решение пока не принято.
Юристы указывают, что президент не обладает полномочиями самостоятельно изменить статус марихуаны, однако он может приказать министерству юстиции обойти административные слушания и утвердить правило о переклассификации.
Процесс смягчения регулирования начался при администрации Джо Байдена по рекомендации федеральных медицинских экспертов, но после смены власти он замедлился.
На федеральном уровне в США марихуана остается запрещенной, однако 24 штата разрешили ее рекреационное использование, а десятки – медицинское.