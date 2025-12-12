Газета
Силы ПВО за четыре часа сбили 34 украинских БПЛА над регионами России

В период с 9:00 до 13:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ. Шесть из них сбили над Московским регионом. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

11 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью, еще восемь – над Тульской. Кроме того, по три беспилотника сбили над Калужской и Орловской областями, два – над Курской и один – над Владимирской.

12 декабря Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Ярославля («Туношна»), Тамбова («Донское»), Москвы («Домодедово», «Внуково»), Раменского («Жуковский») Махачкалы («Уйташ»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице 12 декабря было уничтожено восемь украинских беспилотников.

