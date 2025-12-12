Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми

Утром Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» (Раменское). Кроме того, из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе «Шереметьево» аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании части рейсов.