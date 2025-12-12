Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми
Дежурные средства ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Начиная с ночи 12 декабря Собянин информировал об уничтожении шести БПЛА, летевших в направлении Москвы.
Утром Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» (Раменское). Кроме того, из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе «Шереметьево» аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании части рейсов.
По данным Минобороны, за ночь российские военные сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА (63) было уничтожено в Брянской области.