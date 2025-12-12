На границе Польши и Белоруссии найден тоннель для нелегальной миграции

По данным ведомства, подземный проход находился в лесной зоне и был тщательно замаскирован. Вход располагался на белорусской стороне примерно в 50 м от пограничного ограждения, а выход – в 10 м от барьера на территории Польши. Тоннель был укреплен деревянными опорами и металлическими прутьями, его высота составляла около 1,5 м.