Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На границе Польши и Белоруссии найден тоннель для нелегальной миграции

Ведомости

На границе Польши и Белоруссии обнаружен скрытый тоннель, через который более 180 мигрантов незаконно проникли на территорию Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила пограничная служба Польши, передает Reuters.

По данным ведомства, подземный проход находился в лесной зоне и был тщательно замаскирован. Вход располагался на белорусской стороне примерно в 50 м от пограничного ограждения, а выход – в 10 м от барьера на территории Польши. Тоннель был укреплен деревянными опорами и металлическими прутьями, его высота составляла около 1,5 м.

После обнаружения перехода польские пограничники задержали около 130 мигрантов, но часть из них успели скрыться. К их розыску привлечены полиция и военные.

Кроме того, были задержаны двое предполагаемых сообщников – граждане Польши и Литвы, которые, по версии силовиков, должны были забрать мигрантов после пересечения границы.

Reuters отмечает, что тоннель стал уже четвертым подобным объектом, найденным с 2021 г.

19 мая правительство Литвы обратилось в Международный суд ООН в Гааге с иском к Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Власти Литвы утверждают, что руководство Белоруссии стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов» в республику.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь