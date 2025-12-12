На границе Польши и Белоруссии найден тоннель для нелегальной миграции
На границе Польши и Белоруссии обнаружен скрытый тоннель, через который более 180 мигрантов незаконно проникли на территорию Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила пограничная служба Польши, передает Reuters.
По данным ведомства, подземный проход находился в лесной зоне и был тщательно замаскирован. Вход располагался на белорусской стороне примерно в 50 м от пограничного ограждения, а выход – в 10 м от барьера на территории Польши. Тоннель был укреплен деревянными опорами и металлическими прутьями, его высота составляла около 1,5 м.
После обнаружения перехода польские пограничники задержали около 130 мигрантов, но часть из них успели скрыться. К их розыску привлечены полиция и военные.
Кроме того, были задержаны двое предполагаемых сообщников – граждане Польши и Литвы, которые, по версии силовиков, должны были забрать мигрантов после пересечения границы.
Reuters отмечает, что тоннель стал уже четвертым подобным объектом, найденным с 2021 г.
19 мая правительство Литвы обратилось в Международный суд ООН в Гааге с иском к Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Власти Литвы утверждают, что руководство Белоруссии стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов» в республику.