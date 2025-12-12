Газета
Политика

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Ведомости

Швейцария присоединилась к новому 19-му пакету антироссийских санкций ЕС. Это следует из сообщения на сайте правительства.

Под ограничения в рамках этого пакета попадают 22 физических лица и 42 компании и организации, активы которых будут заморожены на территории страны. В список также попали 12 компаний в Китае и Гонконге.

Среди физлиц, в отношении которых введены новые ограничения, – ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, помощник зампреда Совета безопасности России Олег Осипов, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин и др.

Что вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза

Политика / Международные отношения

В рамках пакета также вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками: «НКО «Истина» (АО), ООО «Земский банк», «Абсолют банк» (ПАО), МТС-банк и Альфа-банк.

Кроме того, ЕС ввел меры против Белоруссии. Швейцария приняла согласованные списки и заморозила активы двух физических лиц и трех компаний. Попавшим под ограничения физлицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию.

Совет Европы одобрил 19-й пакет санкций против РФ 23 октября. Рестрикции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов. Запрет на импорт СПГ будет вводиться в два этапа: краткосрочные контракты перестанут действовать через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.

