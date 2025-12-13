Иран задержал танкер с 6 млн литров дизеля в Оманском заливе
Иран задержал иностранный танкер, который перевозил 6 млн л «контрабандного дизеля» в Оманском заливе, передает телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, в государственных иранских СМИ не упомянуты название судна и страна, которой оно принадлежит.
В середине ноября Associated Press со ссылкой на официального представителя США сообщало, что руководство Ирана задержало танкер Advantage Sweet, который шел под флагом Маршалловых Островов. Это произошло в Ормузском проливе, когда судно направлялось из Объединенных Арабских Эмиратов в Сингапур.