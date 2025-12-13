Иран задержал танкер с 6 млн литров дизеля в Оманском заливе

В середине ноября Associated Press со ссылкой на официального представителя США сообщало, что руководство Ирана задержало танкер Advantage Sweet, который шел под флагом Маршалловых Островов. Это произошло в Ормузском проливе, когда судно направлялось из Объединенных Арабских Эмиратов в Сингапур.