Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран задержал танкер с 6 млн литров дизеля в Оманском заливе

Ведомости

Иран задержал иностранный танкер, который перевозил 6 млн л «контрабандного дизеля» в Оманском заливе, передает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, в государственных иранских СМИ не упомянуты название судна и страна, которой оно принадлежит.

В середине ноября Associated Press со ссылкой на официального представителя США сообщало, что руководство Ирана задержало танкер Advantage Sweet, который шел под флагом Маршалловых Островов. Это произошло в Ормузском проливе, когда судно направлялось из Объединенных Арабских Эмиратов в Сингапур.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь