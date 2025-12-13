WP: руководство ФБР провело тайные переговоры с Умеровым в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател и его заместитель в течение предыдущих нескольких недель провели в США переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, сообщила газета The Washington Post.
«Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся. Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателу <...>, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить», – говорится в публикации.
Источники также сообщили изданию, что опасаются, что такие встречи могут стать каналом связи и способом оказания давления на правительство Украины. Американские официальные лица могли таким образом попытаться убедить резидента Украины Владимира Зеленского принять предложения Белого дома по урегулированию конфликта с Россией.
12 декабря радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила, что переговоры американских официальных лиц с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, запланированные до этого на 13 декабря в Париже, не состоятся. О возможном проведении встречи писал портал Axios, который также отмечал, что это произойдет на фоне «крайне высокой» напряженности в трансатлантических отношениях.