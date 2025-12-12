RMF FM: переговоры по Украине 13 декабря в Париже не состоятся

О том, что такая встреча возможна, 11 декабря писал портал Axios со ссылкой на официального представителя Белого дома и украинского чиновника. Издание отмечало, что такие переговоры могут состояться на фоне «крайне высокой» напряженности в трансатлантических отношениях. Интригой для Axios было участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио, который также является советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.