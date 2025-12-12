Газета
RMF FM: переговоры по Украине 13 декабря в Париже не состоятся

Ведомости

Встреча американских официальных лиц с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, которая должна была пройти в Париже 13 декабря, не состоится, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Субботняя встреча в Париже по Украине не состоится», – указано в публикации. Ее авторы отметили, что информация неофициальная.

О том, что такая встреча возможна, 11 декабря писал портал Axios со ссылкой на официального представителя Белого дома и украинского чиновника. Издание отмечало, что такие переговоры могут состояться на фоне «крайне высокой» напряженности в трансатлантических отношениях. Интригой для Axios было участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио, который также является советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах в Европе поставил своей целью утвердить неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию. Ушаков добавил, что Москва пока не видела новые предложения в проект мирного плана от европейцев и украинцев, но «вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер».

