Американские войска конфисковали груз на корабле, направлявшемся в Иран
В ноябре группа спецназа США поднялась на борт корабля в Индийском океане и изъяла предметы военного назначения, направлявшиеся в Иран из Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
Операция по перехвату в море была направлена на то, чтобы помешать Тегерану восстановить свой военный арсенал, отмечает издание. Действия американских военных подчеркивают использование администрацией президента Дональда Трампа «агрессивной тактики против противников на море, которая ранее применялась крайне редко».
Агенты спецназа поднялись на борт, конфисковали груз и позволили судну, находившемуся в нескольких сотнях миль от берегов Шри-Ланки, продолжить движение. По словам официальных лиц и еще одного источника, знакомого с операцией, США отслеживали эту партию груза. По данным американского чиновника, груз мог использоваться в военных целях, поэтому был уничтожен.
На этой неделе американские военные захватили венесуэльский танкер. Это стало первым случаем перехвата нефтяного груза или танкера из Венесуэлы. Страна оказалась оппозиционной Вашингтону, поэтому американская сторона оказывает на нее экономическое и политическое давление, считает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.