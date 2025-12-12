Reuters: США готовятся захватить новые танкеры Венесуэлы
США в ближайшее время намерены перехватить еще больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников.
По данным агентства, новые захваты ожидаются в ближайшие недели. Они могут затронуть танкеры, которые доставляют нефть из других стран, находящихся под санкциями США. Например, из Ирана.
10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы захватили венесуэльский танкер. Reuters отмечает, что это стало первым случаем перехвата нефтяного груза или танкера из Венесуэлы.
Как рассказали источники агентства в судоходной отрасли, действия США привели к тому, что компании, занимающиеся транспортировкой венесуэльской нефти, находятся в состоянии повышенной готовности, и многие из них пересматривают свои планы относительно выхода из венесуэльских вод в ближайшие дни.
Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик говорил «Ведомостям», что США при Трампе пытаются подчинить себе другие страны Западного полушария и утвердить свою гегемонию. Венесуэла оказалась оппозиционной Вашингтону, поэтому американская сторона оказывает на нее экономическое и политическое давление.