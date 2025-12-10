Трамп подтвердил захват Танкера у берегов Венесуэлы

Для операции Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы: в состав группировки вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд». Общая численность американских военнослужащих в Карибском море достигла 16 000 человек. С сентября американские силы нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев. В результате погибло не менее 83 человек.