Трамп подтвердил захват Танкера у берегов Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские вооруженные силы захватили венесуэльский танкер. Он пообещал озвучить другие подробности действий в отношении страны позже. Об этом глава США заявил в ходе круглого стола. Трансляцию проводит Белый дом в соцсети X.
О захвате нефтяного танкера, находящегося под санкциями, у берегов Венесуэлы писал Bloomberg. Собеседники агентства рассказали, что этот шаг свидетельствует о серьезной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.
Обострение американо-венесуэльских отношении началось в конце августа, когда Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.
Для операции Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы: в состав группировки вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд». Общая численность американских военнослужащих в Карибском море достигла 16 000 человек. С сентября американские силы нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев. В результате погибло не менее 83 человек.