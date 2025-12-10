Bloomberg: США захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы
Вооруженные силы США захватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что этот шаг свидетельствует о серьезной эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой. Теперь Каракасу может стать сложнее экспортировать нефть, поскольку другие грузоотправители, скорее всего, будут неохотно брать на себя погрузку товара, отмечает Bloomberg.
Обострение американо-венесуэльских отношении началось в конце августа, когда президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Для операции Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы: в состав группировки вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд». Общая численность американских военнослужащих в Карибском море достигла 16 000 человек. С сентября американские силы нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев. В результате погибло не менее 83 человек.
9 декабря CNN сообщал, что власти США готовятся к сценарию, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост. По сведениям нескольких высокопоставленных источников, планирование ведется в строгой секретности в Белом доме и включает различные сценарии заполнения вакуума власти и стабилизации страны. Среди возможных вариантов рассматриваются меры поддержки Венесуэлы после смены власти, а также шаги, которые США могут предпринять в случае военных ударов по целям на территории республики.