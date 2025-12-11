Зачем США захватили танкер Венесуэлы

Зачем США захватили танкер ВенесуэлыЭксперты видят в этом шаге желание Вашингтона доминировать в Западном полушарии
США при нынешнем лидере Дональде Трампе пытаются подчинить себе другие страны Западного полушария и утвердить свою гегемонию. Венесуэла оказалась оппозиционной Вашингтону, поэтому американская сторона оказывает на нее экономическое и политическое давление. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.
По его словам, сейчас можно констатировать, что Трамп переходит к военным шагам в противоборстве с Венесуэлой. В частности, американский лидер усиливает присутствие самолетов-разведчиков в регионе, а американские военные наносят удары по венесуэльским судам, якобы перевозящим оружие и наркотики.
В такой ситуации Трамп дает понять, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро нужно опасаться за себя, продолжает эксперт. Для Каракаса захват танкера означает негативный прецедент, поскольку Вашингтон начинает чаще использовать «военную дубину», в отличие от времен бывшего президента США Джо Байдена, когда американская сторона претендовала на технологическое и ценностное лидерство в Западном полушарии.
При этом, отмечает Сокольщик, захват танкера вряд ли повлияет на мировые рынки, поскольку Венесуэла изолирована от них американскими санкциями.
С точки зрения международного права действия Трампа обосновать нельзя, заявил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Задержание танкера вне территориальных вод США является незаконным, пояснил он.
Хейфец также подчеркнул, что в теории подобные действия со стороны администрация Трампа могут повториться, поскольку, по его словам, американскому президенту не хочется начинать военную операцию против Мадуро в Венесуэле. В то же время ему надо показать, что он работает над решением венесуэльской проблемы, так что давление на Каракас продолжится.
Захват одного танкера серьезно не отразится на венесуэльской нефтяной промышленности, продолжает эксперт, и ходить суда не перестанут. При этом риски повысятся, как и цены на страховку. Что касается возможного захвата российских танкеров, то вряд ли Трамп отважится останавливать суда под непосредственно российским флагом – это будет излишним поводом для конфронтации с Москвой, отметил Хейфец. Но вот с «фактически российскими» судами под флагами других государств Трамп вполне может поступить, как с венесуэльским танкером, заключил он.
11 декабря президент США заявил, что американские вооруженные силы захватили венесуэльский танкер. Он пообещал озвучить другие подробности действий в отношении страны позже.
О захвате нефтяного танкера, находящегося под санкциями, у берегов Венесуэлы также писал Bloomberg. Собеседники агентства рассказали, что этот шаг свидетельствует о серьезной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.
Обострение американо-венесуэльских отношений началось в конце августа, когда Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.