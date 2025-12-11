Зачем США захватили танкер Венесуэлы

Захват одного танкера серьезно не отразится на венесуэльской нефтяной промышленности, продолжает эксперт, и ходить суда не перестанут. При этом риски повысятся, как и цены на страховку. Что касается возможного захвата российских танкеров, то вряд ли Трамп отважится останавливать суда под непосредственно российским флагом – это будет излишним поводом для конфронтации с Москвой, отметил Хейфец. Но вот с «фактически российскими» судами под флагами других государств Трамп вполне может поступить, как с венесуэльским танкером, заключил он.