Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были совершены удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за сутки.

Кроме того, ночью 13 декабря ВС РФ нанесли массированный удар оружием наземного и морского базирования, ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

За неделю ВС РФ нанести массированный и пять групповых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщали в Минобороны накануне. Удары были совершены с 6 по 12 декабря, они наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

ВС РФ также были поражены цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь