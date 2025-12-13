ВС РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были совершены удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за сутки.
Кроме того, ночью 13 декабря ВС РФ нанесли массированный удар оружием наземного и морского базирования, ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.
За неделю ВС РФ нанести массированный и пять групповых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщали в Минобороны накануне. Удары были совершены с 6 по 12 декабря, они наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
ВС РФ также были поражены цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.