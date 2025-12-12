Россия за неделю нанесла пять групповых ударов по объектам на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары были совершены с 6 по 12 декабря. Они наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Российские силы поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, а также транспортную, аэродромную и портовую инфраструктуру.
Также были поражены цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.
28 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине.