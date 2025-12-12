Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия за неделю нанесла пять групповых ударов по объектам на Украине

Ведомости

Вооруженные силы РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были совершены с 6 по 12 декабря. Они наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». 

Российские силы поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, а также транспортную, аэродромную и портовую инфраструктуру.

Также были поражены цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.

28 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её