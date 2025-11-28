Газета
ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ

За неделю российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на украинские удары по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В результате ударов, нанесенных Вооруженными силами (ВС) РФ, были разрушены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического, транспортного и портового секторов, используемые в интересах украинской армии. Были также повреждены цеха, где производились боеприпасы и БПЛА, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

27 ноября российские военные заявили о нейтрализации диверсионно-разведывательной группы иностранных наемников на хатненском направлении в Харьковской области. В состав группы наемников входили колумбийцы и военные ВСУ.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил о полном окружении ВСУ в Красноармейске и Димитрове. По его словам, группировка российских войск «Восток» проломила оборону ВСУ в Запорожской области, после чего российские подразделения подошли к Гуляйполю и продолжат наступление.

