ВС РФ сообщили о ликвидации группы иностранных наемников в Харьковской области

Российские военные заявили о нейтрализации диверсионно-разведывательной группы иностранных наемников на хатненском направлении в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

По их словам, группу ликвидировал отряд «Шторм» 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда. Поясняется, что в состав группы наемников входили колумбийцы и военные ВСУ.

Источник добавил, что в ходе боя российские военнослужащие захватили трофейное вооружение, оборудование и символику подразделения противника. В числе изъятого – специальный дробовик для борьбы с БПЛА Safari HG-105.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о полном окружении ВСУ в Красноармейске и Димитрове. По его словам, группировка российских войск «Восток» также проломила оборону ВСУ в Запорожской области, после чего российские подразделения подошли к Гуляйполю и продолжат наступление.

