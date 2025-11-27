ВС РФ сообщили о ликвидации группы иностранных наемников в Харьковской области

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о полном окружении ВСУ в Красноармейске и Димитрове. По его словам, группировка российских войск «Восток» также проломила оборону ВСУ в Запорожской области, после чего российские подразделения подошли к Гуляйполю и продолжат наступление.