«Интернациональные легионы» ВСУ будут расформированы до конца года
До конца 2025 г. четыре воинские части сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ), которые создавались как «Интернациональный легион», должны быть расформированы. Иностранные добровольцы продолжат службу в составе штурмовых войск. Об этом сообщило BBC со ссылкой на генштаб Украины.
Представители легиона заявили телерадиокомпании, что это решение может привести к значительному сокращению потока иностранных добровольцев в армию или даже полному его прекращению. В командовании ВСУ считают, что указанные легионы уже сыграли свою роль. По его мнению, реформа является «эволюционным процессом».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона» после начала спецоперации в 2022 г. В легион могли поступить на службу иностранцы. По данным ФСБ, в октябре 2024 г. численность наемников в легионе составляла 18 000 человек из 85 государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации, но может затянуть конфликт.