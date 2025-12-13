NYT: украинская версия мирного плана отвергает вывод войск из Донбасса

Вашингтон представил проект 28-пунктного мирного плана в ноябре. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев называл вопрос передачи России территорий наиболее сложным, как и вопрос сокращения численности ВСУ и гарантий безопасности.