NYT: украинская версия мирного плана отвергает вывод войск из Донбасса
Версия мирного плана, составленная Киевом и отправленная Вашингтону, отвергает вывод войск из Донбасса и отказ от НАТО. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на пятерых действующих и бывших западных чиновников.
Украина исключила из первоначального плана части, затрагивающие «красные линии» Киева. По украинскому плану, страна должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которые по плану президента США Дональда Трампа она должна была уступить.
Киев также исключает требование об отказе от вступление в НАТО. По данным газеты, план был составлен после переговоров с европейскими лидерами.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил накануне, что целью президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Европе являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.
Вашингтон представил проект 28-пунктного мирного плана в ноябре. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев называл вопрос передачи России территорий наиболее сложным, как и вопрос сокращения численности ВСУ и гарантий безопасности.