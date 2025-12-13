Эрдоган намерен обсудить с Трампом мирный план по Украине

Эрдоган намерен обсудить с Трампом мирный план по УкраинеПрезидент Турции назвал успешными свои переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом мирный план по Украине. Об этом заявил сам Эрдоган, который обсудил российско-украинский конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, передает ТАСС.
«После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом», – сказал Эрдоган, добавив, что «мир не за горами, мы это видим».
Российско-турецкие переговоры на полях Международного форума мира и безопасности в Ашхабаде были успешными, заявил президент Турции. Эрдоган сообщил, что ждет Путина в Турции «в любой момент». По его словам, отношения Турции и России «не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие».
С начала конфликта турецкий Стамбул стал местом встречи делегаций РФ и Украины по вопросам разрешения конфликта. Переговоры возобновились весной этого года и продолжались летом. Однако после очной встречи Путина и Трампа на Аляске они вновь приостановились.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва приветствует желание Анкары содействовать урегулированию конфликта.