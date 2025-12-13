Эрдоган намерен обсудить с Трампом мирный план по Украине

Российско-турецкие переговоры на полях Международного форума мира и безопасности в Ашхабаде были успешными, заявил президент Турции. Эрдоган сообщил, что ждет Путина в Турции «в любой момент». По его словам, отношения Турции и России «не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие».