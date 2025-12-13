Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган намерен обсудить с Трампом мирный план по Украине

Президент Турции назвал успешными свои переговоры с Путиным
Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом мирный план по Украине. Об этом заявил сам Эрдоган, который обсудил российско-украинский конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, передает ТАСС.

«После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом», – сказал Эрдоган, добавив, что «мир не за горами, мы это видим».

Российско-турецкие переговоры на полях Международного форума мира и безопасности в Ашхабаде были успешными, заявил президент Турции. Эрдоган сообщил, что ждет Путина в Турции «в любой момент». По его словам, отношения Турции и России «не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие».

С начала конфликта турецкий Стамбул стал местом встречи делегаций РФ и Украины по вопросам разрешения конфликта. Переговоры возобновились весной этого года и продолжались летом. Однако после очной встречи Путина и Трампа на Аляске они вновь приостановились.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва приветствует желание Анкары содействовать урегулированию конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её