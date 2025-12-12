Песков: РФ приветствует желание Турции содействовать урегулированию конфликта
Российская сторона приветствует желание Анкары содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о соответствующих заявлениях турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова приводит «РИА Новости».
Песков также отметил, что лидеры центральноазиатских государств, присутствовавшие на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, почти не касались темы Украины в ходе своих выступлений.
Ожидается, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с Эрдоганом на полях форума в Ашхабаде.
25 ноября Песков говорил, что Турция по-прежнему предлагает свою помощь в урегулировании украинского конфликта в качестве площадки для переговоров. «Мы признательны нашим турецким друзьям за это. <...> Разумеется, у турецкой стороны есть свои интересы, которые во многом совпадают с нашими», – заявил он. Тогда пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу по решению украинской стороны.