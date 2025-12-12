Песков: РФ приветствует желание Турции содействовать урегулированию конфликта

25 ноября Песков говорил, что Турция по-прежнему предлагает свою помощь в урегулировании украинского конфликта в качестве площадки для переговоров. «Мы признательны нашим турецким друзьям за это. <...> Разумеется, у турецкой стороны есть свои интересы, которые во многом совпадают с нашими», – заявил он. Тогда пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу по решению украинской стороны.