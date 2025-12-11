Путин проведет встречу с Эрдоганом на полях форума мира и доверия в Ашхабаде

О том что Путин посетит столицу Туркмении для участия в форуме, стало известно 10 декабря. Его визит продлится с 11 по 12 декабря. Кремль сообщал, что в ходе поездки российский лидер также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.