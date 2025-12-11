Газета
Политика

Путин проведет встречу с Эрдоганом на полях форума мира и доверия в Ашхабаде

Ведомости

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

О том что Путин посетит столицу Туркмении для участия в форуме, стало известно 10 декабря. Его визит продлится с 11 по 12 декабря. Кремль сообщал, что в ходе поездки российский лидер также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.

Прошлый визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда глава государства принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который был посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

