Лукашенко освободил Бабарико и Колесникову

Колесникова была одним из лидеров протестов против Лукашенко, в 2020 г. являлась представителем объединенного штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил ее к 11 годам лишения свободы.