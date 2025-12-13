Газета
Лукашенко освободил Бабарико и Колесникову

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, которого приговорили к 14 годам колонии в июле 2021 г., и активистку Марию Колесникову. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба Бабарико.

По его данным, сейчас Бабарико и Колесникова находятся на Украине.

Колесникова была одним из лидеров протестов против Лукашенко, в 2020 г. являлась представителем объединенного штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил ее к 11 годам лишения свободы.

13 декабря Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран, которых осудили за «совершение преступлений разной направленности». Соответствующее решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе.

По данным правозащитного центра «Весна», помилован его руководитель и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, приговоренный к 10 годам колонии в марте 2023 г. Среди освобожденных также баскетбольный судья Александр Сырица, гражданин Польши Роман Халуза, гражданка Латвии Ганна Сакаленка, гражданка Литвы Мария Батальонок и гражданин Японии Наканиси Масатоси. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении в Белоруссии пяти украинцев.

