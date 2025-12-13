Мерц допустил возвращение воинской повинности и обязательной гражданской службы
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что в стране в ближайшие годы может быть вновь введена воинская повинность, а также выступил за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы. Об этом он заявил, выступая на съезде Христианско-социального союза, входящего в правящий блок ФРГ, пишет «РИА Новости».
По словам Мерца, если бундесверу не удастся в короткие сроки нарастить численность за счет добровольцев, в рамках текущего избирательного цикла властям придется обсуждать введение обязательных элементов военной службы, по крайней мере для молодых мужчин. Он отметил, что действующая конституция Германии не позволяет распространять обязательную военную службу на женщин, и выразил сожаление по этому поводу.
В этой связи канцлер поддержал идею восстановления обязательной альтернативной гражданской службы и предложил ввести в стране обязательный год общественных работ. По его словам, такой формат мог бы стать компромиссным решением в условиях конституционных ограничений.
Ранее правительство ФРГ начало предварительные консультации с общественными объединениями о возможном возвращении гражданской службы. Эти обсуждения проходят на фоне дискуссий о возобновлении обязательной военной службы в случае, если бундесвер не достигнет целевых показателей по набору личного состава.
5 декабря бундестаг большинством голосов утвердил закон о возвращении в Германии добровольной воинской службы. Призыв был отменен в стране в 2011 г., и армия с тех пор формируется на профессиональной основе. Принятые меры направлены на увеличение численности бундесвера с нынешних 183 000 военнослужащих до 260 000 к 2035 г., а также на формирование резерва в 200 000 человек.