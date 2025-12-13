Мерц допустил возвращение воинской повинности и обязательной гражданской службы

5 декабря бундестаг большинством голосов утвердил закон о возвращении в Германии добровольной воинской службы. Призыв был отменен в стране в 2011 г., и армия с тех пор формируется на профессиональной основе. Принятые меры направлены на увеличение численности бундесвера с нынешних 183 000 военнослужащих до 260 000 к 2035 г., а также на формирование резерва в 200 000 человек.