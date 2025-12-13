Часть помилованных Лукашенко направили на Украину в рамках обмена

По ее словам, американская сторона в этот день забрала с собой девять иностранных граждан. Кроме того, более 100 человек были направлены на Украину в обмен на оказавшихся там в плену белорусов, за освобождение которых, как отметила Эйсмонт, президента просили их родственники, а также на раненых российских военнослужащих.