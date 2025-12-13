Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Часть помилованных Лукашенко направили на Украину в рамках обмена

Ведомости

Часть лиц, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, была отправлена в Украину в рамках обмена. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, американская сторона в этот день забрала с собой девять иностранных граждан. Кроме того, более 100 человек были направлены на Украину в обмен на оказавшихся там в плену белорусов, за освобождение которых, как отметила Эйсмонт, президента просили их родственники, а также на раненых российских военнослужащих.

13 декабря Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных за преступления различной направленности. Решение принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, а также в связи с отменой санкций против калийной отрасли.

Среди помилованных – граждане США, Великобритании, Украины, Литвы, Латвии, Австралии, Японии и других стран. Освобождены, в частности, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, оппозиционная активистка Мария Колесникова и нобелевский лауреат, глава центра «Весна» Алесь Беляцкий. Также сообщается об освобождении пяти граждан Украины.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте