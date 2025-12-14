Из-за стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека

Мужчина вошел в университет во время проведения экзаменов. Наружные двери были открыты. Он открыл огонь по студентам в аудитории инженерного корпуса, а после этого скрылся на оживленной в выходной день улице. Власти опубликовали видеозапись, на которой видно подозреваемого – это мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное. Предположительно, он был в маске, но полиция не уверена в этом. Личность мужчины пока не установлена.