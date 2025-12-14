Из-за стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека
Из-за стрельбы 13 декабря в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) погибли два человека и еще девять получили ранения, сообщил Reuters.
Почти все жертвы стрелка были студентами. К вечеру семеро из девяти раненых находились в критическом состоянии.
Мужчина вошел в университет во время проведения экзаменов. Наружные двери были открыты. Он открыл огонь по студентам в аудитории инженерного корпуса, а после этого скрылся на оживленной в выходной день улице. Власти опубликовали видеозапись, на которой видно подозреваемого – это мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное. Предположительно, он был в маске, но полиция не уверена в этом. Личность мужчины пока не установлена.
Университет оставался в режиме изоляции в течение нескольких часов после стрельбы, пока более 400 сотрудников правоохранительных органов прочесывали территорию. По словам начальника полиции Провиденса, следователи изъяли гильзы с места стрельбы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР, Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, а также местная и государственная полиция.
Агентство пишет, что архив данных о насилии с применением огнестрельного оружия (Gun Violence Archive) зафиксировал 389 таких случаев в США в этом году, включая как минимум шесть подобных случаев в школах.
11 сентября в средней школе Evergreen High School в городе Эвергрин (штат Колорадо, США) произошла стрельба, в результате которой трое учеников получили тяжелые огнестрельные ранения. Позже полиция подтвердила, что один из трех раненых школьников является подозреваемым в нападении.