В Колорадо три человека получили ранения при стрельбе в школе

В средней школе Evergreen High School в городе Эвергрин (штат Колорадо, США) произошла стрельба, в результате которой трое учеников получили тяжелые огнестрельные ранения. Их состояние оценивается как критическое, сообщает CBS.

Президент больницы Святого Антония Кевин Куллинан сообщил, что все пострадавшие – несовершеннолетние из этой школы.

«Все пострадавшие получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся либо в отделении неотложной помощи, либо в операционных», – сказал он.

Американский активист Чарли Кирк убит в ходе выступления перед студентами в Юте

Политика / Международные новости

Позже полиция подтвердила, что один из трех раненых школьников является подозреваемым в нападении. Власти заявили, что угроза для учеников устранена.

Случившееся произошло на фоне другого резонансного нападения в США – покушения на активиста Чарли Кирка, получившего ранение во время выступления в Университете долины Юта. 31-летний активист был доставлен в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось его спасти. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти.

На опубликованных видеозаписях было показано, что стрелок попал Кирку в шею. Одна из участниц проходившей встречи рассказала CNN, что перед выстрелом Кирку задавали вопросы о стрелках, но он успел ответить только на первый.

