В Колорадо три человека получили ранения при стрельбе в школе
В средней школе Evergreen High School в городе Эвергрин (штат Колорадо, США) произошла стрельба, в результате которой трое учеников получили тяжелые огнестрельные ранения. Их состояние оценивается как критическое, сообщает CBS.
Президент больницы Святого Антония Кевин Куллинан сообщил, что все пострадавшие – несовершеннолетние из этой школы.
«Все пострадавшие получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся либо в отделении неотложной помощи, либо в операционных», – сказал он.
Позже полиция подтвердила, что один из трех раненых школьников является подозреваемым в нападении. Власти заявили, что угроза для учеников устранена.
