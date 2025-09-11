В Колорадо три человека получили ранения при стрельбе в школе

Случившееся произошло на фоне другого резонансного нападения в США – покушения на активиста Чарли Кирка, получившего ранение во время выступления в Университете долины Юта. 31-летний активист был доставлен в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось его спасти. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти.