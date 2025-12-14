Песков объяснил, как Путин передвигается по городу «по-тихому»

9 декабря президент РФ на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ рассказал, что не всегда передвигается по Москве с кортежами и мигалками – иногда он делает это «по-тихому». Путин сказал это в контексте темы курьеров на электровелосипедах в городе.