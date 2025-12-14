Песков объяснил, как Путин передвигается по городу «по-тихому»
Слова президента РФ Владимира Путина о том, что он иногда передвигается по городу «по-тихому», означают, что российский лидер ездит как все, разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Он водит машину и любит это делать», – сказал Песков.
На вопрос журналиста, сможет ли автовладелец в Москве увидеть Путина за рулем, пресс-секретарь президента ответил: «Увидеть – вряд ли».
9 декабря президент РФ на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ рассказал, что не всегда передвигается по Москве с кортежами и мигалками – иногда он делает это «по-тихому». Путин сказал это в контексте темы курьеров на электровелосипедах в городе.