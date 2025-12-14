Ушаков: обсуждений «корейского варианта» не было в ходе переговоров по Украине

«Мы это не обсуждали ни разу. Обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, и американцы знают о наших подходах, но точно вот снять кальку с корейской темы... Ни разу не обсуждалось это, по-моему», – сказал он.