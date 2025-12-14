Ушаков: обсуждений «корейского варианта» не было в ходе переговоров по Украине

Ушаков: обсуждений «корейского варианта» не было в ходе переговоров по УкраинеПомощник президента России «даже не слышал» о подобном сценарии урегулирования конфликта с Киевом
В ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса ни разу не обсуждался «корейский вариант» завершения конфликта, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы это не обсуждали ни разу. Обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, и американцы знают о наших подходах, но точно вот снять кальку с корейской темы... Ни разу не обсуждалось это, по-моему», – сказал он.
По словам Ушакова, он даже не слышал о таком сценарии. Так помощник российского лидера ответил на вопрос о том, считается ли «вариантом» для Москвы использование корейской модели «размежевания» при урегулировании конфликта с Киевом.
10 декабря газета The Washington Post сообщила, что Белый дом формирует возможный проект мирного соглашения по Украине, включающий создание нейтральной демилитаризованной зоны по линии фронта и применение так называемого «корейского сценария» в вопросе территорий. Вашингтон, по данным издания, может предложить предоставить Украине гарантии безопасности, «аналогичные статье 5» НАТО, с отдельным пакетом обязательств от европейских стран. Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжить разведывательную поддержку Киева после заключения возможного соглашения.