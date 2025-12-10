WP узнала детали плана США по «корейскому сценарию» для Украины
В администрации президента США Дональда Трампа формируется возможный проект мирного соглашения по Украине, включающий создание нейтральной демилитаризованной зоны по линии фронта и применение так называемого «корейского сценария» в вопросе территорий. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
По данным WP, пакет обсуждаемых документов состоит из трех частей: сам мирный план, гарантии безопасности и программа экономического восстановления Украины. Источники издания называют проект сделки «более реалистичным».
Одним из ключевых элементов плана является создание широкой демилитаризованной зоны вдоль всей линии прекращения огня – от ДНР до Запорожской и Херсонской областей. За ней должна быть зона, где запрещено использовать тяжелое вооружение. Наблюдение предполагается в формате, напоминающем линию разграничения между Северной и Южной Кореей.
Именно эта модель рассматривается как возможный инструмент решения территориального вопроса – без официального признания сторонами утраты или приобретения земель.
WP пишет, что США и Украина спорят о границах будущей демилитаризованной зоны. Российская сторона требует, чтобы Киев отказался от примерно 25% территории Донецкой области, которые он пока удерживает. Команда Трампа, по информации издания, считает, что Украина рискует потерять эти районы в ближайшие месяцы и должна рассмотреть уступку в рамках сделки.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не имеет «законных оснований» передавать территории России.
Вашингтон также предлагает предоставить Украине гарантии безопасности, «аналогичные статье 5» НАТО, с отдельным пакетом обязательств от европейских стран. США намерены сохранить разведывательную поддержку Киеву после заключения возможного соглашения.
WP пишет, что Трамп и его окружение обсуждают использование более чем $200 млрд российских активов, замороженных в Европе. На переговорах уже звучало предложение выделить из них не менее $100 млрд в виде репараций Украине.
Параллельно США ведут диалог с американской инвестиционной компанией BlackRock о создании Фонда развития Украины объемом до $400 млрд.
Согласно проекту, Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 г. Быстрые сроки вызывают беспокойство в ряде стран ЕС, но команда Трампа уверена, что сможет преодолеть сопротивление, в частности в лице Венгрии.
При этом газета отмечает: любая попытка навязать Киеву жесткие уступки может сорвать переговоры. В таком случае Украина, по словам источников, продолжит конфликт, который войдет в более разрушительную фазу.
9 декабря Financial Times писала, что Трамп ожидает достижения договоренностей по российско-украинскому конфликту к Рождеству. Сроки установили и для Зеленского. Согласно материалу, представители Трампа дали ему «несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку».