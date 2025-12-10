WP узнала детали плана США по «корейскому сценарию» для Украины

WP пишет, что США и Украина спорят о границах будущей демилитаризованной зоны. Российская сторона требует, чтобы Киев отказался от примерно 25% территории Донецкой области, которые он пока удерживает. Команда Трампа, по информации издания, считает, что Украина рискует потерять эти районы в ближайшие месяцы и должна рассмотреть уступку в рамках сделки.