На пляже в Сиднее в результате стрельбы погибло 10 человек
В результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее погибли 10 человек, включая детей и сотрудника полиции, сообщил портал news.com.au со ссылкой на источники.
Один из нападавших был ликвидирован полицией, другой ранен и находится под стражей.
Парамедиков вызвали в 18:45 по местному времени (10:45 мск). Представитель сообщил, что служба задействовала медицинские бригады на вертолетах, парамедиков интенсивной терапии и специальных операций. Четверо пострадавших уже доставлены в больницы.
Полиция предполагает, что это было целенаправленное нападение. На пляже проводилось мероприятие, посвященное хануке. Его планировали несколько месяцев.
13 декабря из-за стрельбы в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) погибли два человека и еще девять получили ранения. Почти все жертвы стрелка были студентами.