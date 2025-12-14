Депутат Рады Гончаренко сообщил о возобновлении контактов Ермака и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его администрации Андрей Ермак возобновили общение после коррупционного скандала в республике, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в офисе Зеленского произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт», – отметил политик. Он не назвал источник таких сведений.
Гончаренко подчеркнул, что у Ермака сейчас уже нет влияния, которым он обладал до этого, но предположил, что он «со временем он может вернуться» в политическую деятельность на Украине. Депутат выразил мнение, что с этим может быть связано отсутствие назначений нового главы офиса.
1 декабря газета «Украинская правда» сообщала, что Ермак за неделю до своего увольнения хотел добиться отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. По данным газеты, причиной стало то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидас» и не защитил экс-руководителя администрации Зеленского.
28 ноября в доме Ермака прошли обыски в рамках коррупционного дела в энергетическом секторе Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.