Депутат Рады Гончаренко сообщил о возобновлении контактов Ермака и Зеленского

Гончаренко подчеркнул, что у Ермака сейчас уже нет влияния, которым он обладал до этого, но предположил, что он «со временем он может вернуться» в политическую деятельность на Украине. Депутат выразил мнение, что с этим может быть связано отсутствие назначений нового главы офиса.