Средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА за четыре часа

Минобороны сообщало, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 235 беспилотника. 141 дрон был сбит с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря над территориями Брянской области, Крыма, Краснодарского края, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской и Белгородской областей, а также над Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.