Средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА за четыре часа
В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, над территорией Курской области ПВО сбила три дрона. В небе над Брянской и Тульской областями уничтожено по два беспилотника. По одному БПЛА перехвачено над Ростовской, Калужской и Орловской областями.
Минобороны сообщало, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 235 беспилотника. 141 дрон был сбит с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря над территориями Брянской области, Крыма, Краснодарского края, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской и Белгородской областей, а также над Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.