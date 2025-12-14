В США задержали подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете

Стрелок вошел в университет, когда там проводились экзамены. Наружные двери были открыты. Он начал стрелять по студентам в аудитории инженерного корпуса, скрывшись затем на оживленной в выходной день улице. На видеозаписи, опубликованной властями, было видно подозреваемого – это мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное.