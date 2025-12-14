В США задержали подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) находится под стражей, сообщил NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных правоохранителей.
Нападение произошло 13 декабря. В результате стрельбы два человека погибли, еще девять получили ранения. Почти все, кто стал жертвой нападения, были студентами университета. По данным Reuters, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Стрелок вошел в университет, когда там проводились экзамены. Наружные двери были открыты. Он начал стрелять по студентам в аудитории инженерного корпуса, скрывшись затем на оживленной в выходной день улице. На видеозаписи, опубликованной властями, было видно подозреваемого – это мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное.