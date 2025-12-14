Премьер Италии призвала страны Европы пробудиться и не подчиняться США
Новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа предполагает уход Вашингтона от поддержки Европы, поэтому страны должны самостоятельно организовать свою оборону. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на выступлении в Риме, передает агентство Bloomberg.
«Мы хотим Италию, которая верна своим партнерам, но не подчиняется никому <...> Именно поэтому мы поддерживаем Украину с первого дня. И именно поэтому мы будем продолжать это делать – ради чувства справедливости, но прежде всего ради защиты наших национальных интересов и безопасности», – сказала она.
При этом итальянский премьер подчеркнула, что Европа не должна мириться с тем, что континент считают бесполезным. По ее словам, страны могут не спрашивать разрешения на существование у США.
Новая редакция Стратегии нацбезопасности США, которую подробно разобрали «Ведомости» в начале декабря, вызвала широкий международный резонанс. В документе Белый дом объясняет отказ от ряда внешнеполитических подходов, которые действовали после окончания холодной войны, и подвергает критике политику предыдущих администраций. Россия в документе не называется угрозой или противником. Напротив, Вашингтон ставит своей целью восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.