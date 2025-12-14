Мерц покинул переговоры делегаций Украины и США в Берлине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа в Берлине, передает издание Die Welt.
По данным газеты, модератором на встрече делегаций остался помощник Мерца Гюнтер Зауттер.
До этого сам Зеленский разместил в Telegram-канале фотографии с переговоров и написал: «Начали встречу». Мерц сидел за столом на стороне украинской делегации. На противоположной стороне были Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и другие представители США.
13 декабря The Wall Street Journal писала, что эти переговоры имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.