Мерц покинул переговоры делегаций Украины и США в Берлине

До этого сам Зеленский разместил в Telegram-канале фотографии с переговоров и написал: «Начали встречу». Мерц сидел за столом на стороне украинской делегации. На противоположной стороне были Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и другие представители США.