Главная / Политика /

Нетаньяху раскритиковал правительство Австралии после стрельбы на пляже в Сиднее

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство Австралии своими действиями «подливало масла в антисемитский огонь», с чем в том числе связано нападение на пляже Бондай в Сиднее во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, передает агентство Bloomberg.

«Вы ничего не сделали, чтобы остановить рост раковых клеток в вашей стране. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться, и результатом стали ужасающие нападения на евреев, которые мы видели сегодня», – подчеркнул израильский премьер.

14 декабря на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой 12 человек погибли, еще 29 получили ранения. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил происшествие терактом.

Читайте также:Захарова осудила теракт на пляже в Австралии
