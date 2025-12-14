Газета
Главная / Политика /

Трамп пообещал нанести «большой ущерб» убийцам американских военных в Сирии

Ведомости

США нанесут «большой ущерб» тем, кто убил американских военных во время патрулирования в Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе рождественского приема в Белом доме.

«Могу сказать вам, что в Сирии людям, которые это сделали, будет нанесен большой ущерб. Они поймали человека, одного человека, но будет нанесен большой ущерб», — подчеркнул Трамп (цитата по ТАСС).

13 декабря в сирийской Пальмире произошло нападение, в результате которого погибли двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик. Еще трое человек получили ранения.

Трамп тогда заявил, что нападение совершили боевики «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ)) в районе, который власти Сирии полностью не контролируют. Также он пообещал отомстить за гибель солдат.

Читайте также:Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГИЛ после гибели военных США в Сирии
