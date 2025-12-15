Япония лишится оставшихся в зоопарках китайских панд

Последних двух гигантских панд близнецов вернут в КНР в январе. В феврале у Японии заканчивается срок аренды самцы Сяо-Сяо и самки Лей-Лей у КНР. Животные находятся в зоопарке Уэно в Токио. По данным издания, эти панды родились в Японии, но продолжают принадлежать Китаю.