Япония лишится оставшихся в зоопарках китайских панд
В январе 2026 г. Япония впервые за 53-летний период останется без панд в своих зоопарках из-за охлаждения отношений с Китаем, сообщило агентство Kyodo.
Последних двух гигантских панд близнецов вернут в КНР в январе. В феврале у Японии заканчивается срок аренды самцы Сяо-Сяо и самки Лей-Лей у КНР. Животные находятся в зоопарке Уэно в Токио. По данным издания, эти панды родились в Японии, но продолжают принадлежать Китаю.
Страны переживают период охлаждения из-за высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Он заявил, нападение Китая на Тайвань может угрожать безопасности Японии и вызвать военный ответ со стороны Токио. Кроме того, обострение ситуации произошло после того, как консул Китая в Осаке назвал Такаити «грязной шеей, которую нужно отрубить».