FT: Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

Газета ожидает, что от ЕК не последует резкого ответа на критику Трампа до того момента, пока Брюссель будет полагать, что США могут сделать вклад в урегулирование конфликта на Украине. При этом, по данным FT, несколько высокопоставленных европейских чиновников были возмущены тем, что «атака» Трампа была встречена молчанием.