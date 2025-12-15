FT: Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Критика президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза (ЕС) шокировала представителей Еврокомиссии (ЕК). Среди лидеров альянса были разногласия о том, как реагировать на такую «атаку». Украинский лидер Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте советовали главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен не отвечать на нападки со стороны США, сообщила газета Financial Times.
«Атака Дональда Трампа против ЕС привела к расколу в руководстве блока и поссорила лидеров стран, угрожая парализовать ответ Европы из-за страхов, что отпор США навредит Украине <...>. Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку», – говорится в публикации.
Газета ожидает, что от ЕК не последует резкого ответа на критику Трампа до того момента, пока Брюссель будет полагать, что США могут сделать вклад в урегулирование конфликта на Украине. При этом, по данным FT, несколько высокопоставленных европейских чиновников были возмущены тем, что «атака» Трампа была встречена молчанием.
5 декабря на сайте Белого дома была опубликована «Стратегия национальной безопасности» США. В документе Вашингтон обосновывает отказ от ряда внешнеполитических подходов, применявшихся после окончания холодной войны, и подвергает критике политику предыдущих администраций. Россия в документе не называется угрозой или противником. Напротив, Вашингтон ставит своей целью восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.