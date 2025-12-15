Силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников за час

По данным ведомства, шесть БПЛА было перехвачено и нейтрализовано в Калужской области. Еще пять воздушных целей российские военные ликвидировали в небе над Брянской областью, четыре – над Московским регионом. Одну атаку беспилотника отразили над территорией Тамбовской области.