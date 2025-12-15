Силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников за час
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских дронов над регионами России в период с 7:00 до 8:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, шесть БПЛА было перехвачено и нейтрализовано в Калужской области. Еще пять воздушных целей российские военные ликвидировали в небе над Брянской областью, четыре – над Московским регионом. Одну атаку беспилотника отразили над территорией Тамбовской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО также сбили три дрона ВСУ, летевших на столицу. Глава города опубликовал сообщение о сбитых БПЛА в 07:41 мск. С учетом ночных атак российские военные поразили 18 воздушных целей.