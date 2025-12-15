Газета
Главная / Политика /

Собянин сообщил еще о двух сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Публикации об отражении атак появились в 9:41 и 9:58. По словам мэра, на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

До этого Собянин также сообщал о трех сбитых БПЛА, летевших к столице. В ночь на 15 декабря силы ПВО перехватили и нейтрализовали 38 воздушных целей в Астраханской области, а также по 25 дронов над Брянской областью и Московским регионом.

