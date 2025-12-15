Казахстан купил в ОАЭ два выносных причала для КТК
Казахстан закупил два новых выносных причальных устройства (ВПУ) производства ОАЭ для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), их доставят в Новороссийск в январе, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
«Срок доставки изначально планировался на апрель месяц, но мы сейчас его форсируем и планируем доставить уже непосредственно в январе. Это сложное технологическое оборудование, с очень большим тоннажем, требует именно непосредственно доставки до места монтирования, до порта Новороссийск», – сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Утром 29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском атаковали украинские безэкипажные катера. Эксплуатация оборудования больше невозможна. Энергетическое ведомство Казахстана после этого перенаправило экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.