Казахстан купил в ОАЭ два выносных причала для КТК

«Срок доставки изначально планировался на апрель месяц, но мы сейчас его форсируем и планируем доставить уже непосредственно в январе. Это сложное технологическое оборудование, с очень большим тоннажем, требует именно непосредственно доставки до места монтирования, до порта Новороссийск», – сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).